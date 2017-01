Des consultations régulières chez les chirurgiens dentistes recommandées pour prévenir certaines maladies buccales

Kinshasa, 19 Janv.2017(ACP)-Le Pr Jean-Paul Sekele, du département d’onto-stomatologie de la faculté de médecine de l’Université de Kinshasa, a recommandé jeudi à Kinshasa à la population congolaise lors d’un entretien avec la presse, de faire des consultations régulières chez les chirurgiens dentistes pour prévenir certaines causes et maladies buccales notamment la perte des dents et la carrie dentaire.

« La prévention c’est assurer les soins par le brossage efficace et les consultations chez les médecins chirurgiens dentistes. La cavité dentale est le miroir de beaucoup de maladies d’où il faut assurer l’hygiène », a indiqué le Pr Sekele.

L’OMS et le gouvernement congolais à travers le ministère de la santé publique recommandent également dans plusieurs programmes mis sur pied, ces consultations pour faire face aux deux types de traitement de cavité buccale à savoir préventif et curatif, a-t-il dit.

Spécialiste en prothèse dentaire, oro-maxillo faciales et maladies de la bouche, le Pr Sekele a fait savoir que le rôle de prothèse dentaire est lié à celui des dents qui aident notamment à la massification des aliments et à bien assurer le parler(langue), tandis que la prothèse réhabilite ce rôle perdu en cas de perte d’une dent , en assurant l’esthétique.

Secrétaire chargé de l’enseignement au département d’onto-stomatologie, il assure à l’UNIKIN et dans une université camerounaise, les enseignements des prothèses dentaires. ACP/Kayu/KGD