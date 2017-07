Contribution des forêts dans l’atténuation du changement climatique

Kinshasa, 19 juillet 2017 (ACP).- Les forêts contribuent efficacement dans l’atténuation du changement climatique, étant donné qu’elles constituent une source de l’atmosphère par rapport à l’humidité de l’air, a indiqué mercredi à Kinshasa, , au cours d’un entretien avec l’ACP.

Selon M. Ndondo, la forêt, généralement la biosphère, favorise la circulation de l’air, la formation des nuages ainsi que la baisse de la chaleur. Elle est également primordiale en matière de carbone et d’effet de serre car elles permettent de réduire la combustion d’énergie fossile. Si la biosphère joue ce rôle majeur dans le cycle du carbone, c’est en partie grâce à la forêt.

Les forêts tropicales, a-t-il fait savoir, sont particulièrement importantes en raison de l’ampleur des transformations anthropiques dont elles sont l’objet et en raison de la quantité de carbone qu’elles contiennent par unité de surface dont le taux de réduction de gaz à effet de serre es estimé à 37% de carbone des forêts mondiales.

En outre. Parmi les facteurs naturels liés au changement climatique tels que l’activité solaire, les éruptions volcaniques, la circulation des océans ainsi que l’évapotranspiration provoquée par une variation de la couverture des sols, les activités de l’homme (industrialisation et la déforestation) influencent le climat exactement par l’émission de gaz à effet de serre, a souligné M.Ndondo.

Il a invité les congolais à préconiser la conservation et le reboisement des terres forestières dégradées et les forêts secondaires car, lorsqu’une forêt accroit, elle absorbe le carbone atmosphérique, et ceci se dirige directement vers la biosphère. ACP/FNG/Kayu/BSG/May/KJI