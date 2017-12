La coopération bilatérale au centre d’une réunion entre Congolais et Ougandais

Goma, 07 Déc. 2017 (ACP).- Une délégation d’officiels congolaises conduite par le vice-gouverneur du Nord-Kivu, Feller Lutayichirwa, séjourne depuis jeudi dans la ville de Mbarara en Ouganda pour faire une évaluation des recommandations de la dernière réunion tenue au mois de juin 2017 à Goma dans le cadre de la coopération bilatérale entre la RDC et l’Ouganda.

A l’ouverture de ces travaux, le vice-gouverneur a salué la tenue de ces assises consacrées au renforcement de la paix dans un processus basé sur un protocole d’accord conclu entre la RDC et l’Ouganda en Tanzanie en 2008. «Nous avons fait des recommandations lors de la dernière réunion de Goma, et ici il va être question de les évaluer», a dit le Chef de la délégation congolaise qui a dans sa suite les membres du Comité provincial de sécurité, les administrateurs des territoires de Beni, Rutshuru et Mwami Francis Ndeze de Rutshuru, représentant des chefs coutumiers du Nord-Kivu. Des questions liées aux secteurs de l’Environnement, du Tourisme, sécuritaires ainsi que celles relatives aux échanges commerciaux sont au centre des discussions entre les deux parties.

ACP/FNG/Kayu/JGD