La coopération militaire entre la RDC et l’Egypte au beau fixe

Kinshasa, 07 Oct. 2017(ACP).- L’ambassadeur « égyptien en RDC, Youssry Khalil a déclaré samedi que la République démocratique du Congo(RDC) et la République arabe d’Egypte(RAE) œuvrent en faveur de la promotion de la paix pour leurs populations respectives, à l’occasion de la célébration du 44ème anniversaire de la victoire des forces armées égyptiennes, le 6 octobre 1973, dans le Sinaï ».

Il a émis le vœu de voir la paix israélo-égyptienne, instaurée après la reprise du Sinai par l’Egypte, servir de modèle aux autres pays en situation de conflit.

Pour sa part, l’attaché militaire auprès de l’ambassade d’Egypte à Kinshasa, Dear Eldin Ahmed a indiqué que la RDC et la RAE, « deux pays africains frères » partagent des liens historiques et fraternels évoquant la participation de son pays dans la première opération de maintien de la paix des Nations unies en 1960 au Congo.

Actuellement, a-t-il ajouté, plus 2.000 militaires et policiers égyptiens opèrent au sein de la MONUSCO. ACP/Kayu/ May