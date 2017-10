Coopération RDC-Japon : le ministre de la recherche scientifique a reçu l’ambassadeur Hiroshi

Kinshasa, 09 Oct. 2017 (ACP).- Le ministre de la recherche scientifique et technologie, Heva Muakasa a reçu lundi, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’empire du Japon, Hiroshi Karube en RDC, venu échanger sur le projet d’appui de la calculatrice scientifique comme outil didactique à l’enseignement des mathématiques et des sciences connexes au pays.

Cette visite de l’ambassadeur s’inscrit dans le cadre de la coopération entre la RDC et le Japon dont les échanges, selon le diplomate Nippon sont axés sur trois priorités, notamment le projet de construction d’un Centre national d’oncologie avec le concours de la coopération technique japonaise et sur l’état d’avancement du processus de la mise en œuvre du Centre national de télédétection. Il s’est dit satisfait que la RDC sollicite le Japon pour ce projet.

Le ministre Muakasa a indiqué, de son côté que cette visite montre l’engagement du pays au secteur de l’éducation, précisément à l’enseignement des sciences mathématiques, pour le développement national. Selon le ministre, la réalisation dudit projet contribuera à la matérialisation de l’un des objectifs du développement durable (ODD), relatif à l’éducation en RDC, notamment l’objectif 004, stipulant : «assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie».

Importance du Centre national d’oncologie

Par ailleurs, le ministre Muakasa a souligné que le Centre national d’oncologie est très important en RDC, où la plupart des malades cancéreux meurent par manque de prise en charge appropriée et des spécialistes dans le domaine. Ce projet permet d’améliorer la situation de la RDC, étant donné que le pays est compté parmi les 80℅ des pays africains dépourvus d’unité de traitement du cancer.

Le choix porté sur cet Empire du Japon se justifie au fait qu’il dispose d’une grande expérience de renommée mondiale dans le domaine de traitement des maladies cancéreuses. Quant au processus d’acquisition des locaux devant abriter le Centre national de télédétection, le ministre Muakasa, a précisé que le Premier ministre s’est personnellement engagé à la construction desdits locaux, malgré le non équipement de l’immeuble Tembe na Tembe érigé dans la capitale à cet effet. ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD