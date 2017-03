Coopération RDC-Russie : Moscou promet d’augmenter le nombre de bourses allouées aux étudiants congolais en 2018

Kinshasa, 24 mars 2017 (ACP).-Moscou a annoncé jeudi 23 mars l’augmentation dès l’année 2018, du nombre de bourses d’études destinées aux jeunes congolais ambitieux et sélectionnés dans la rigueur, lors de la visite officielle de du vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration régionale ,Léonard She Okitundu à Moscou, capitale de la Fédération de Russie où il a fait un plaidoyer pour le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux Etats.

La visite de chef de la diplomatie congolaise dans la Capitale Fédérale de Russie permet de réactiver quelques domaines de coopération bilatérale entre Moscou et Kinshasa, entre autre : l’Education à travers la formation universitaire et celle, professionnelle. Léonard She Okitundu a, à cette occasion sollicité le jumelage de quelques trois universités congolaises et celles de la Russie, afin de faciliter les échanges académiques et scientifiques dans l’Aéronautique, l’ingénierie et les sciences politiques jusqu’à l’introduction de la langue russe dans ces milieux.

Il a plus plaidé pour le renforcement des capacités techniques de quelques centres de formation professionnelle sur place au pays et la prochaine étape dans cette démarche et la finalisation de ces accords et leur endossement. Les deux parties ont envisagé déjà l’ouverture à Kinshasa des centres culturels russes pour l’apprentissage et la promotion des langues congolaise et russe, en vue de permettre aux étudiants boursiers et aux chercheurs de se conditionner avant leur aventure dans les filières de leur formation. La volonté du gouvernement russe à travers son ministre des Affaires étrangères LAVROV, a été confirmée jeudi avant midi par la Direction de l’Agence russe de coopération qui a reçu M. Léonard She Okitundu.

Quelques heures après cette rencontre, le chef de la diplomatie congolaise a eu un briefing – cocktail avec une trentaine d’ambassadeurs des pays africains en poste à Moscou, sont venus sur invitation de leur homologue rdcongolais Matungul. L’homme d’Etat Congolais les a entretenus sur les réformes à l’Union Africaine, au Conseil de Sécurité des Nations-Unies, le mandat de la MONUSCO, ainsi que l’évolution de la situation politique dans son pays avec des discussions qui semblent bloquer la machine au point de faire planer le doute sur l’avenir de cette nation au cœur de l’Afrique.

Mais She Okitundu qui ne croit pas en un quelconque blocage, a rassuré ces diplomates africains de la capacité des Congolais à trouver une réponse à cette question. Ces ambassadeurs ont salué l’initiative de l’homme d’Etat congolais. ACP/Kayu/JGD/FMB