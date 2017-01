La Corée du Nord s’engage à accélérer sa progression du socialisme

Kinshasa, 05 janv. 2017 (ACP).- La République Populaire Démocratique de Corée (RPDC) s’est engagée à accélérer sa progression « victorieuse » du socialisme grâce à la force motrice qu’est la détermination de se renforcer soi-même, a rassuré KIM Jong Un, Président du Parti du Travail de Corée (PTC), dans son message de Nouvel An à la Nation, rapporte un document parvenu jeudi à l’ACP.

Le Président du Comité des Affaires d’Etat a annoncé à la même occasion la volonté de son pays de consacrer tous ses efforts pour réaliser sa stratégie quinquennale (2016-2020) de développement économique de l’Etat.

Il a souligné l’importance que revêt 2017 indiquant que l’objectif de l’année doit être atteint sans faute si l’on veut porter l’ensemble de l’économie nationale à un palier supérieur tout en consolidant les victoires obtenues l’année dernière.

Il a épinglé des secteurs clés à redynamiser pour booster le développement de la RPDC, dont la science et la technique, l’électricité, la métallurgie, la chimie avant de se prononcer sur la réunification indépendante de la Péninsule coréenne.

Il a précisé que ’’Tous les Coréens du Nord, du Sud et de la diaspora doivent se solidariser et s’unir selon le principe de tout subordonner à la réunification de la Patrie, cette œuvre commune nationale, et activer le mouvement pan-national de réunification.

Il faut passer outre aux différences d’idéologie, de régime, de région, d’idéal, de classe et de couche sociale pour procéder largement à des contacts, se visiter mutuellement et organiser une grande réunion pan-nationale favorable à la réunification où seraient représentées tous les partis et les organisations, les autorités du Nord et du Sud y comprises, et les compatriotes de toutes les couches sociales du Pays et de la diaspora’’.

A cette occasion, le Commandant Suprême de l’Armée Populaire de Corée, a prévenu que ’’ Tant que les Etats-Unis et les forces à leur remorque se livreront à la menace et au chantage nucléaires et ne cesseront pas leur campagne d’exercices de guerre prétendument annuelle qu’ils font à nos portes, nous continuerons à accroître notre potentiel de défense nationale de légitime défense, axé sur la force nucléaire, et notre capacité d’attaque préventive’’. ACP/Kayu/May