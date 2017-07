Corneille Nangaa exhorte les femmes leaders à adopter de nouvelles stratégies pour atteindre le quota de 30%

Kinshasa, 19 juil. 2017 (ACP).– Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Corneille Nangaa, a exhorté mercredi les femmes leaders à adopter de nouvelles stratégies pour atteindre le quota de 30% reconnu par la Constitution, à la tribune de la table ronde sur « Le leadership féminin et l’application de la loi sur la parité dans les élections », au Cercle de Kinshasa,

« Elles doivent s’engager, sans crainte, dans la vie politique et postuler, le moment venu, à des différents postes de prise des décisions », a-t-il dit, les invitant également à être pro actives et à focaliser leurs stratégies notamment sur la jeune fille, moteur de développement de demain.

Evoquant le faible taux de participation de la femme aux opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs dans plusieurs provinces, le président de la CENI a déploré le manque d’engagement dans la sensibilisation des leaders féminins. Il a, à cet effet, lancé un appel pressant à l’endroit des leaders féminins à s’impliquer effectivement dans la sensibilisation des femmes pour une participation massive à la révision du fichier électoral.

« Les femmes doivent s’approprier le processus d’enrôlement des électeurs, gage de l’organisation des élections au pays », a-t-il lancé.

Le directeur de « National Democratic Institute (NDI), organisateur de cette table ronde, a apprécié à juste titre l’organisation de cet atelier qui permettra aux femmes leaders de mettre en place des stratégies pour l’augmentation et l’amélioration du quota des femmes congolaises dans la gouvernance politique des institutions.

Il a souligné que la RDC a une grande ambition de promouvoir la gente féminine à des postes de décision à l’instar du Rwanda qui a atteint 50% de parité dans les institutions, l’Ouganda, la Tanzanie ou encore la Namibie qui appliquent déjà le 30%.

Cette table ronde a été ouverte par la ministre du Genre, famille et enfant, Chantal Safu qui a rassuré les femmes leaders de la détermination du gouvernement de la République à renverser cette tendance.

Le programme de l’atelier prévoit des exposés notamment sur « La loi sur la parité en RDC : contenu et exigences » ; « Femmes et participation politique en RDC : comment réussir la parité ? » et « Quelles initiatives et quelles démarches pour une application efficiente de la loi sur la parité ? ». ACP/FNG/Kayu/BSG/May/KJI