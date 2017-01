La côte d’ivoire prend part aux réunions du comité de pilotage de smart Africa

Kinshasa, 27 janv. 2017 (ACP/FAAPA).- En marge du sommet de l’Union Africaine à Addis-Abeba, en Ethiopie, le Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste, Porte-parole du Gouvernement, Bruno Nabagné Koné, est invité, pour le compte de la Côte d’Ivoire, à participer aux réunions du comité de pilotage et du Conseil d’Administration de Smart Africa les 29 et 31 janvier, indique vendredi FAAPA.

En effet, Smart Africa est un projet de construction d’une infrastructure Télécom clé en Afrique sub-saharienne qui a vu le jour en 2013 et qui est actuellement porté par 15 pays que sont l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Djibouti, l’Egypte, le Gabon, la Guinée, le Kenya, le Mali, l’Ouganda, le Rwanda, le Sénégal, le Soudan du Sud et le Tchad.

Selon la même source, cette initiative est le fruit d’un engagement audacieux et novateur des chefs d’État et de gouvernements africains à accélérer le développement socio-économique durable sur le continent, en propulsant l’Afrique dans une économie du savoir grâce à un accès abordable au large bande et à l’utilisation des Technologies de l’information et de la communication.

L’objectif visé par ces dirigeants est de connecter à d’ici 2020 pour la construction d’une infrastructure TIC robuste et profonde, rapporte une note d’information du Ministère. La réunion du comité de pilotage se penchera sur l’examen des progrès enregistrés depuis l’établissement du Secrétariat de Smart Africa. Ce sera également le lieu de discuter et d’approuver le lancement de nouvelles initiatives stratégiques TIC à grande échelle, visant à stimuler la demande du marché africain.ACP/Mat/JGD/Fmb