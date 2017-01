Côte d’ivoire : Des tirs à l’arme lourde entendus près d’un camp militaire de Bouaké

Kinshasa, 06 janv. 2017 (ACP).- Des tirs à l’arme lourde étaient entendus vendredi à Bouaké à proximité du plus grand camp militaire de la deuxième ville de Côte d’Ivoire, où au moins deux commissariats de police ont été attaqués, a indiqué une dépêche de l’AFP. D’après la même source, c’est une mutinerie des ex-combattants intégrés dans l’armée qui réclament des primes de 5 millions FCFA (7.600 euros) plus une maison chacun. Les militaires ont attaqué au moins deux commissariats et dressé des barricades au centre-ville, coupant toute circulation, a constaté le correspondant de l’AFP, faisant état de tirs d’armes automatiques sporadiques.

Les militaires ont pris position à divers carrefours stratégiques de la ville et circulaient dans des véhicules de la police. C’est vers 3h00 du matin (03H00 GMT) que des militaires sont arrivés au commissariat du 1er arrondissement situé au quartier Sokoura où ils ont désarmé les policiers présents et emporté des kalachnikov, a indiqué un responsable de la police locale sous couvert d’anonymat. « La préfecture de police de la ville a aussi été attaquée », a ajouté ce responsable.

Ecoles et commerces étaient tous fermés à Bouaké, ancienne capitale de la rébellion qui contrôlait le nord du pays lorsqu’il était coupé en deux entre 2002 et 2011. Cette rébellion était favorable à l’actuel président Alassane Ouattara, alors que le sud du pays était tenu par les forces loyales à l’ex-président Laurent Gbagbo. En novembre 2014, une vague de protestation de soldats partie de Bouaké s’était étendue à Abidjan, la capitale économique, et d’autres villes du pays.

Le quartier-maître Siaka Ouattara, porte-parole des militaires, avait alors présenté le non-paiement des arriérés de soldes de 2009-2011 et de 2011-2014 des ex-combattants intégrés dans l’armée comme principal motif de leur mécontentement, rejetant toute politisation du mouvement. ACP/Mat/Kgd