Coup d’envoi des travaux de l’atelier sur l’état de lieux de la justice électorale en RDC

Kinshasa, 06 avril 2017 (ACP).- Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Corneille Nangaa, a ouvert jeudi, à Kinshasa, les travaux de l’atelier sur l’état de lieux de la justice électorale en vue de parfaire le balisage du processus en cours en RDC.

Le président de la CENI a circonscrit la nécessité du bon déroulement du processus qui est comparable à une symphonie musicale dont la réussite suppose que chaque instrument joue fidèlement sa partition. « En l’espèce, le Parlement est appelé à réviser la loi électorale et celle portant répartition des sièges par circonscription électorale, le gouvernement, à garantir le financement du processus électoral et les cours et tribunaux, à assurer la justice électorale par un traitement équitable du contentieux électoral », s’est-il exprimé.

La particularité de l’interaction entre la CENI et le pouvoir judiciaire, a-t-il dit, réside dans l’exigence commune qui leur incombe d’assurer la régularité du processus électoral et référendaire, soulignant en outre, qu’elle met en relief le rôle prépondérant du pouvoir judiciaire en tant qu’institution garante des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.

Corneille Nangaa a indiqué que l’expérience des élections antérieures en RDC, appelle un diagnostic de la justice électorale pour en assurer une bonne administration au cours du processus actuel et à venir.

il a invité les participants à examiner certaines questions importantes auxquelles son institution et le pouvoir judiciaire sont confrontées notamment l’accès à la justice électorale et l’opérationnalisation des juridictions chargées des contentieux électoraux, la problématique de la qualité et de la représentation de la CENI au cours d’un contentieux électoral, la compétence de la CENI à délibérer sur les irrégularités et autres violations des dispositions légales et réglementaires régissant des élections ou un référendum.

Pour sa part, Mme Marie Desanges Keta, membre de l’Assemblée plénière de la CENI, a souligné que les présentes assises s’inscrivent dans les bonnes pratiques d’assurer un dialogue structuré et une bonne coopération entre l’organe de gestion de sélections et les cours et tribunaux.

Ces institutions impliquées dans le processus se trouvent ainsi embarquées dans un même bateau électoral avec le devoir de le mener à bon port dans le noble mission de dire le droit électoral en aval et celle de gérer le processus électoral dans sa réalité quotidienne sur le terrain.

Il est extrêmement important, a-t-elle souligné, que la CENI et le pouvoir judiciaire se montrent accessibles et coopératifs dans leurs rapports, appliquent une politique d’ouverture entre les deux organes en organisant régulièrement des réunions d’information, d’échange sur leurs activités respectives. ACP/FNG/Kayu/May