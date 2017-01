La Cour suprême de justice dénonce une opinion erronée de poursuites des hommes politiques

Kinshasa, 31 janv. 2017 (ACP). – Le premier président de la Cour suprême de justice (CSJ), Jérôme Kitoko Kimpele, rappelle à l’opinion tant nationale qu’internationale que le fait pour l’auteur d’une infraction de droit commun d’être homme politique, au pouvoir ou dans l’opposition, ne peut aucunement constituer le critère déterminant pour concilier que toute poursuite judiciaire exercée à cette personne revêt incontestablement un caractère politique, quant bien même les faits de la cause renferment objectivement des infractions de droit commun.

Jérôme Kitoko Kimpele qui s’adressait au corps judiciaire à l’occasion de la cérémonie d’échange de vœux, a fait observer que ces derniers temps on parle de plus en plus des prisonniers ou des détenus politiques toutes les fois que les poursuites judiciaires sont engagées contre un homme politique en RDC ou contre un compatriote issu généralement de milieux sociopolitiques qui se serait rendu coupable d’une infraction.

Les concernés eux-mêmes, a-t-il relevé, n’hésitent pas à qualifier les poursuites engagées contre leurs personnes de politiques, affirmant que c’est pour un mobile politique ou encore pour une infraction politique que la justice les traque.

Cette opinion erronée qui est en train de prendre de l’ampleur en RDC, a dit le premier président de la CSJ, tend à impacter négativement sur le fonctionnement de la justice congolaise.

Aussi a-t-il jugé nécessaire de rappeler le principe selon lequel « Nullum crimen, nulla poena sine lege », pour expliquer que les faits commis par tout compatriote et rattachés à une qualification pénale constitueraient une infraction si la qualification de ces faits tombe sous le coup d’une infraction prévue dans la législation congolaise.

La position politique ou sociale qu’occupe l’auteur d’une infraction ou sa profession politique ou encore son opinion politique ne peut, objectivement parlant, permettre d’affirmer que les poursuites judiciaires exercées contre lui sont liées toujours à la politique.

C’est dans ce contexte qu’il a encouragé les juges, en cette période de la grande sollicitude de la justice, à rester fermes dans l’application de la loi dans toute sa rigueur, rappelant qu’en matière d’application de la loi, il n’ ya pas de dispense à méconnaitre leur serment.

Il a souligné à leur intention l’engagement de respecter la Constitution et les lois de la République, la loyauté et la fidélité dans l’accomplissement de la fonction ainsi que le sens de l’honneur et de la dignité dans l’exercice de leur carrière qui sont les seuls gages de l’indépendance de la magistrature appelés à épargner le juge de toutes sortes de manipulations, quelle qu’en soit la source de provenance.

Il a affirmé que l’indépendance du juge doit être perçue comme une exigence préalable au respect des décisions qu’il est appelé à prendre et, aussi, comme une garantie de la confiance, de la crédibilité et même comme l’arme redoutable pour son impartialité et son efficacité, avant de citer les cinq indicateurs pouvant faire rejaillir cette indépendance.

Auparavant, Kitoko Kimpele avait parlé de la redynamisation de la CSJ depuis sa création en 1968 dans son rôle d’unification de la jurisprudence et d’avant-garde du droit en tant que gardienne du temple.

Aux barreaux congolais et à chaque avocat, il a lancé un appel à une franche collaboration dans les limites des règles déontologiques. ACP/Mat/May