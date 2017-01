Création du «Centre Georges William pour la Paix et l’Encadrement des enfants vulnérables»

Kinshasa, 24 janv. 2017 (ACP).- Le Président du Comité Exécutif National de l’ASBL «Union Chrétienne des jeunes gens et Union Chrétienne Féminine» (YMCA-YWCA), Jimmy Matulu, a annoncé mardi à Kinshasa la création du «Centre Georges William pour la paix et l’encadrement des enfants et jeunes vulnérables», au cours d’un entretien avec l’ACP.

M. Matulu a précisé que cette structure poursuit plusieurs objectifs dont la lutte contre l’oisiveté, la faim, le banditisme et la prostitution des enfants et jeunes vulnérables..

Le centre dispensera, a-t-il ajouté, une formation gratuite à cette catégorie de défavorisés dans diverses technologies appropriées, susceptibles de les aider à se prendre en charge en exerçant des Activités Génératrices des Revenus (AGR) en vue de leur autonomisation et de leur contribution au processus d’émergence du pays d’ici 2030.

Centre opérationnel dans la commune de Bandalungwa

Le Centre Georges William pour la Paix sera basé au siège de la première union locale (antenne) de la commune de Bandalugwa, où sera assurée la mission fondamentale consistant en l’encadrement spirituel, moral, culturel, sportif et techno -scientifique des jeunes gens et filles défavorisés des quartiers de cette municipalité et des environs, a renchéri le président de cette union locale, Peter Kita.

S’agissant du volet scientifique et technique du projet, il a dit que le président Matulu a pris des contact avec de différents partenaires dont UNICEF et UNESCO, les ambassades de Suisse, de la Grande Bretagne et du Kenya ainsi que le ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, en vue de matérialiser cette activité.

M. Kita a rappelé l’organisation dimanche dernier d’une cérémonie d’échanges des vœux avec ses membres, au cours de laquelle des volontaires ont été votés pour combler le vide laissé au niveau du comité local de l’union. ACP/Mat/Fmb