La création d’un fond de développement de la jeune fille recommandée au gouvernement du Haut-Katanga

Lubumbashi, 10 Mars 2017 (ACP).- La création d’un fond de développement de la jeune fille, qui soutiendra l’entreprenariat et la réduction du taux de chômage de la jeune fille, est recommandée au gouvernement provincial du Haut-Katanga.

Cette recommandation est contenue dans le message de plaidoyer de la petite et jeune fille du Haut-Katanga lu par Mlle Prisca Muleleshe, présidente du comité de la jeunesse de cette province, lors de la cérémonie de lancement officiel du mois de la femme à Lubumbashi.

Ce message appelle le gouvernement central, et provincial en particulier à créer des opportunités pour les jeunes filles adolescentes afin qu’elles accèdent à l’éducation et acquièrent des aptitudes requises pour jouer un rôle actif et positif au sein de son école, sa famille et sa communauté.

Le gouvernement provincial a été appelé à poser des actions concrètes permettant à la jeune fille de réaliser son potentiel en vue de franchir le pas pour l’égalité de sexes et d’atteindre une planète 50-50 d’ici 2080. ACP/Fng/JGD