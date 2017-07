La création d’une entreprise une chose importante, selon le Directeur général du guichet unique

Kinshasa, 26 juillet 2017 (ACP) .- Le Directeur général du guichet unique de création d’entreprises Amisi Heradi a invité, mercredi à Kinshasa, les participants à la conférence sur le salon d’affaires de Kinshasa à créer une entreprise qu’il considère comme quelque chose fondamentale et importante.

Intervenant sur le thème : « l’importance de la formalisation dans le processus de création de l’entreprise », M. Amisi Heradi a fait savoir qu’une entreprise est une assurance des assurances, appelant à l’occasion les congolais à avoir l’idée de créer même une petite entreprise qui, selon lui, à la longue elle deviendra grande.

En créant une entreprise, a-t-il dit, un entrepreneur rend service énorme à la société et contribue au développement du pays en réduisant le taux de chômage.

M.Amisi a défini une entreprise comme étant la mise en commun des moyens à la fois, matériels, financiers, humains, dans une combinaison pour arriver à produire des biens et des services utiles à la société. De cette définition, il a relevé qu’il existe plusieurs sortes d’entreprises, notamment « sociétaire » et établissement. Sociétaire, lorsqu’il s’agit de deux personnes qui se mettent ensemble pour mettre en commun des moyens à la foi matériels, financiers et humains. Etablissement lorsqu’une seule personne décide de réunir les moyens.

Actuellement, a-t-il conclu, pour créer une entreprise on doit recourir au service du guichet unique pour avoir tous les documents possibles après une durée de trois jours afin de demeurer dans le formel. ACP/Kayu/BSG/KGD