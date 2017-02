Le CREGED appelle le gouvernement à élaborer une politique complète sur la réponse à la violence sexuelle

Kinshasa, 20 Fév. 2017 (ACP).- Le Centre de Recherche et d’expertise en Genre et Développement (CREGED) a appelé le gouvernement Congolais à élaborer une politique complète sur la réponse à la violence sexuelle en vue de faire preuve d’une plus grande transparence et de correspondre mieux aux réalités locales de la violence et d’y mettre fin, renseigne un document de cette structure parvenu lundi à l’ACP.

Selon la source, le gouvernement et ses partenaires doivent adopter une stratégie claire sur cette question liée à la violence sexuelle tout en préconisant la fourniture de services gratuit tel que le traitement de la fistule, où les interventions exigent beaucoup de transparence afin d’attirer l’attention sur les soins de santé reproductives.

Elle souligne cependant, qu’il faut avoir une discussion franche sur les effets sociaux de lutte contre l’impunité qui s’est immiscé dans l’économie politique de la survie et de la corruption surtout dans les villes où les accusations de violences sexuelles sont souvent utilisées d’un côté, à des fins de vengeance ou d’extorsion qui se traduit par un désengagement croissant de la violence sexuelle au risque de discréditer le vrai travail des assistances en la matière et de l’autre côté, poursuit la même source, des nombreuses affaires sont jugées au tribunal alors qu’il s’agit de simple cas de copinage (relation consensuelle).

Par conséquent le CREGED exhorte le gouvernement à accompagner l’approche juridique de la violence sexuelle avec des approches plus pédagogiques sur les contraceptifs les droits reproductifs ainsi que l’allocation des fonds publics et des dons privés à la lutte contre la violence sexuelle pour la réduire sensiblement.

ACP/FNG/Kayu/JGD