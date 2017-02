Le CRGM  s’emploie à l’actualisation et   la publication de cartographie des minerais

Kinshasa, 28 Fév. 2017 (ACP).- Plus de 137 chercheurs du Centre de recherches géologiques et minières (CRGM) s’emploient à poursuivre l’actualisation et la publication des cartes géologiques, en menant des études hydrogéologiques pour apporter leur expertise en RDC , a-t-on appris mardi de ce centre du ministère de la recherche scientifique et technologique.

Ces chercheurs mènent aussi les études notamment de cartographie de carrière de sable blanc pour des informations géologiques, des érosions, de gestion des déchets et d’approvisionnement en eau potable. Créée par ordonnance présidentielle de novembre 1982, cette institution publique a été fondée en 1939 sous l’appellation de Service géologique du Congo Belge et Ruanda –Urundi, dont la mission est de promouvoir, exécuter et coordonner les travaux de recherche scientifique et les études diverses dans les domaines des sciences en général, géologiques et minières en particulier en mettant en évidence les ressources potentielles du sous-sol congolais.

En dehors de cartes géologiques, le CRGM publie et diffuse aussi les cartes sitologiques et géotechniques ainsi que la prospection des substances minérales et la recherche des matériaux de construction et de toutes sortes de roches, minéraux et minerais. Pour rappel, le ministre de la recherche scientifique et technologique, Pierre-Castro Bamboka , a visité le 17 février 2017, sous la conduite du directeur de ce centre de recherche, le Pr Nkanda Nkula, les installations du CRGM notamment les différents laboratoires et le serveur où sont placées les données géologiques et minières de la RDC ainsi que les archives à dater de l’époque coloniale jusqu’à ce jour. ACP/FNG/Kgd