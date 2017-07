Crise du Golfe : le Qatar appelle au dialogue avec ses voisins

Kinshasa, 05 Juillet 2017 (ACP).- Le chef de la diplomatie du Qatar, Mohamed ben Abderrahmane Al-Thani, a appelé mercredi à Londres au dialogue avec ses voisins pour résoudre la crise du Golfe, ont rapporté les médias internationaux. « Le Qatar continue à appeler au dialogue », a déclaré le ministre lors d’un discours devant le groupe de réflexion Chatham House, tout en accusant l’Arabie Saoudite et ses alliés dans la région, qui, selon lui, exigent d’abandonner leur souveraineté pour lever le siège visant son pays depuis la mi-juin.

Il a affirmé que celui-ci était prêt à s’engager dans un processus de négociations, dans un cadre clair qui garantisse sa souveraineté, dénonçant les sanctions contre son pays, qui représentent selon lui une agression évidente et une insulte à tous les traités internationaux. Riyad et ses alliés ont rompu le 5 juin les relations diplomatiques avec ce petit émirat qu’ils accusent de soutenir le terrorisme et d’entretenir des relations trop étroites avec l’Iran, grand rival de l’Arabie saoudite au Moyen-Orient.

Ils ont également imposé à Doha des sanctions économiques, Ryad fermant sa seule frontière terrestre. Ils ont également ordonné aux familles du Qatar qui vivent sur leurs territoires de quitter leurs pays. Doha juge que ses voisins tentent de porter atteinte à sa souveraineté dans sa politique étrangère. ACP/Fng/Bsg/JGD