La croissance économique en Afrique subsaharienne atteindrait 2.6 % en 2017, selon la Banque Mondiale

Kinshasa, 19 avril 2017 (ACP).- La croissance économique de l’Afrique subsaharienne est en train de rebondir, avec possibilité d’atteindre environ 2.6 % en 2017, d’après les conclusions de la 15ème édition de la Revue « Africa’s Pulse » de la Banque Mondiale publiée mercredi à son siège dans la commune de Gombe à Kinshasa.

D’après l’économiste en chef de la BM pour l’Afrique, Albert Zenfack qui a présenté ce rapport à la presse, cette croissance intervient après que l’Afrique subsaharienne ait enregistré en 2016, son niveau le plus bas depuis plus de deux décennies.

La région, a-t-il fait savoir, montre des signes de reprise qui restent néanmoins faibles, et la croissance économique ne devrait se situer que légèrement au dessus de la croissance démographique, soit un rythme qui entrave les efforts en faveur de l’emploi et de la réduction de la pauvreté.

Le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Angola, pays réputés, selon la BM, comme principales économies du continent, enregistrent un rebond après le ralentissement brutal de 2016, a rapporté l’expert, mentionnant que ce redressement est lent en raison d’un ajustement insuffisant par rapport à la baisse des prix des matières premières et à l’incertitude des politiques.

En outre, plusieurs pays exportateurs de pétrole de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC ) sont confrontés à des difficultés économiques.

Selon les dernières données, plus de sept pays, à savoir la Cote d’Ivoire, l’Ethiopie, le Kenya, le Mali, le Rwanda, le Sénégal et la Tanzanie continuent de montrer une résilience économique, aidés en cela par la demande intérieure.

Ces pays ont affiché des taux de croissance annuels supérieurs à 5,4% entre 2015 et 2017, concentrant près de 27% de la région et représentant 13% de son PIB total.

En guise de perspectives économiques mondiales, il a révélé que ces dernières s’améliorent et devraient favoriser la reprise dans la région et une croissance globale du continent pouvant aller à 3.2 % en 2018 et à 3.5% en 2019.

La revue Africa’s Pulse est un rapport semestriel de la BM qui analyse l’état des économies africaines, précise-t-on. ACP/FNG/ZNG/Wet