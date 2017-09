La Croix Rouge initie une marche de santé dimanche à Kinshasa

Kinshasa, 30 Sept. 2017 (ACP).- La Croix-Rouge de la RDC organise, dimanche 1er octobre à Kinshasa, une marche de santé en collaboration avec la MARSAVCO en faveur de 500 volontaires issus de toutes les 24 communes de la capitale, a annoncé samedi à l’ACP, le conseiller national de cette organisation humanitaire en charge de la jeunesse et genre, Héritier Maponda Tubikamo.

Le coup d’envoi de la manifestation sera donné par le président national de Croix-Rouge, Grégoire Mateso à partir du rond- point Huilerie dans la commune de Lingwala, où les participants chuteront en passant par l’avenue Kimpwanza et Saio dans la commune de Kasa Vubu, ainsi que le rond- point Moulaert dans la commune de Bandalungwa, les avenues 24 Novembre et Itaga dans la commune de Lingwala.

Cette marche a pour but de prévenir et de sensibiliser la population congolaise en général de la capitale en particulier à se prendre en charge concernant les pratiques favorables de l’hygiène. Cette marche, a dit M. Maponda, concrétise également le partenariat scellé entre la Croix- Rouge de la RDC et la MARSAVCO dans le cadre de l’assainissement du milieu. Une seconde activité phare consistera en la célébration le 15 octobre de la journée internationale de lavage des mains. ACP/YWM/BSG/Wet