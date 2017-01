Culte d’action de grâce à Matadi en mémoire des héros nationaux Mzee L-D Kabila et PE Lumumba

Matadi, 16 janv 017 (ACP).- La commémoration du 16ème et 56ème anniversaire de l’assassinat le 16 janvier 2001 du Président Mzee Laurent-Désiré Kabila et le 17 janvier 1961 du tout premier ministre Patrice-Emery Lumumba a été marquée, lundi à Matadi, chef-lieu de la province du Kongo Central, par la célébration d’un culte d’actions de grâces en l’église de la 23ème Communauté évangélique du Congo (CEC)/paroisse de Kiamvu.

Ce culte, initié par le gouverneur du Kongo Central, Jacques Mbadu Nsitu, a été rehaussé de la présence des membres du gouvernement provincial, du maire de Matadi, Jean-Marc Nzeyidio Lukombo, des officiers des Forces armées de la RDC (FARDC) et de la Police nationale congolaise (PNC), des autorités politico-administratives et judiciaires, des représentants des entreprises publiques et privées ainsi que des représentants des partis politiques.

Dans son adresse de circonstance, la ministre provinciale de la Santé et des affaires sociales, Thérèse Mambu Nyangi, qui a représenté le gouverneur de province encore au chevet des sinistrés des dernières inondations survenues à Boma, a salué les vertus cardinales qui ont caractérisé la vie de Mzee Laurent-Désiré Kabila, soldat du peuple, en mettant l’accent sur ses enseignements axés sur l’auto prise en charge, la cohésion nationale et ne jamais trahir le Congo.

Ces enseignements, a-t-elle souligné, doivent constituer toute une bible pour le peuple congolais et demeurer le leitmotiv pour l’émergence du pays. S’agissant du Premier ministre PE Lumumba, la ministre Mambu Nyangi a exalté son esprit nationaliste dans la défense des intérêts du pays qui, a-t-elle reconnu, a attiré la haine des colonialistes.

Auparavant, le pasteur Malungidi, représentant de la 23ème CEC/paroisse de Kiamvu, avait, dans sa prédication, exhorté les dirigeants du pays et de la province du Kongo Central à s’imprégner de l’amour de Jésus-Christ comme modèle, un amour prêt au sacrifice, selon qu’il est écrit dans le livre de Jean : «Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis». «Mzee Laurent-Désiré Kabila et Patrice-Emery Lumumba ont aimé le pays et se sont sacrifiés pour ce pays et sa population», a-t-il noté, ajoutant qu’avec un amour de sacrifice, on se met à la place des autres, et aimer l’autre c’est être prêt à souffrir à sa place.

L’amour, a relevé le pasteur Malungidi, est patient, il n’est point envieux, il ne s’enfle pas d’orgueil et ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt et ne se réjouit pas de l’injustice. «C’est dans l’amour que nous allons construire la RDC et le Kongo Central», a-t-il conclu. ACP/Kayu/JGD/FMB