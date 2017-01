Un culte d’action de grâce en mémoire de Mzee Laurent-Désiré Kabila à la cathédrale du Centenaire protestant

Kinshasa, 16 janv. 2017 (ACP).- La Fondation Mzee Laurent-Désiré Kabila a organisé lundi à la cathédrale du Centenaire protestant un culte d’action de grâce dédié en mémoire de feuPrésident Laurent-Désiré Kabila, à l’occasion du 16ème anniversaire de son assassinat.

L’officiant du jour, Mgr Ekofo Bonyeku, a souligné les valeurs humaine, spirituelles et intellectuelles qui ont caractérisé l’illustre disparu «qui a sacrifié sa vie pour la souveaineté et la liberté du peuple congolais», implorant le Très-Haut «pour l’amour qu’il a donné et reçu, poir les joies et les peines qu’il a partagées avec nous et pour le travail qu’il a accompli sur cette terre avec un esprit d’abnégation, de patrimoine, d’amour sincère de ses concitoyens».

Le président de l’Eglise du Christ au Congo, Pierre Marini Bodho, a dans sa prière d’intercession demandé à Dieu de protéger le peuple congolais et ses dirigeants. Il a exprimé le soutien des autres confessions religieuses à la mission de bons offices de la CENCO, dans le cadre du règlement de la crise politique en RDC ; Le chef de la Maison civile du Chef de l’Etat, Théodore Mugalu, a, au nom de la famille biologique de l’illustre disparu, remercié l’assistance, soulignant que cette commémoration nous permet de méditer sur l’héritage legué par Mzee Laurent-Désiré Kabila aux générations futures. Une cérémonie de dépôt des gerbes de fleurs par les différentes personnalités s’est déroulée au mausolée de feu Président Kabila. ACP/Kayu/JGD/FMB