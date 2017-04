Pas de conflit coutumier dans le groupement de Bena Nshimba, déclare l’AT de Katanda

Mbuji-Mayi, 22 avril 2017 (ACP).- L’administrateur du territoire de Katanda, Jean Crispin Mbiye Mutambayi a déclaré dans un entretien téléphonique avec l’ACP, samedi, qu’il n’existe pas de conflit coutumier dans le groupement de Bena Nshimba où un seul chef est reconnu actuellement, Me Mutombo Kasala II qui est reconnu par les notables et l’administration territoriale.

Il affirme que depuis la désignation à titre intérimaire de ce chef de groupement par la famille régnante, en remplacement du chef Nkashama Nomba décédé il y a plus de 4 ans, l’entité est gouvernée à la grande satisfaction des populations et des détenteurs des us et coutumes.

L’administrateur de territoire a reconnu que le pouvoir coutumier chez les Bena Nshimba est rotatif. Ainsi, il existe deux candidats à ce poste, Mutombo François Kabuika wa Konji III, de la localité de Bena Kabeya et Mukendi de Bena Kalenga qui ne sont pas des chefs, mais plutôt des candidats qui se font abusivement appelés chefs dans certains milieux de leurs villages.

L’AT appelle ainsi ses administrés à vaquer tranquillement à leurs occupations étant donné qu’il n’existe aucun conflit coutumier dans ce groupement. ACP/Zng/May