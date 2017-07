De groupes folkloriques étrangers invités à la 17ème édition du festival de Gungu à Kinshasa

Kinshasa, 24 juillet 2017 (ACP).- Le coordonateur du festival national de Gungu (FESNAG), Fasso Mushigo, a affirmé lundi à l’ACP que des groupes folkloriques venus des pays d’Afrique et de l’Europe prennent part à la 17ème édition du festival de Gungu prévu du 24 au 27 juillet au marché de Liberté, dans la commune de Masina, ville de Kinshasa.

Parmi les représentants des pays attendus se retrouvent les délégués de la République du Congo, de l’Allemagne, de la Belgique etc.

Placée sous le thème « La culture traditionnelle, instrument de cohésion national et pour le développement et la paix », cette édition se tiendra sous le haut patronage du président de la République, Joseph Kabila Kabange avec pour objectif de démontrer que la culture reste un trait d’union entre les peuples, un instrument de pacification, de regroupement et de rapprochement de tous les peuples d’Afrique et du monde.

« Nous voulons avec le concours de tous, transformer la culture traditionnelle en un support de croissance économique », a fait savoir le coordonnateur de ce festival. ACP/FNG/Kayu/BSG/Wet