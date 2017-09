De nombreux foyers confrontés au problème de vision à Kinshasa

Kinshasa, 29 sept. 2017(ACP).- la transparence du cristallin conduisant à une vision brouillée appelée « cataracte », semblent se généraliser dans beaucoup de foyers en RDC, particulièrement dans la ville de Kinshasa, a constaté l’ACP au cours d’une mini-enquête effectuée jeudi et vendredi dans la capitale.

Selon les éléments de l’enquête, ce problème provient généralement de l’avancement en âge de la personne, du diabète, de l’hérédité et de multiples chocs notamment des coups. Il débute petit à petit par une vision brouillée sans douleurs, ont indiqué des malades contactés, qui recourent souvent aux ports des lunettes.

Pour le Dr. Magloire Nzolantima, ophtalmologiste et fondateur de la « clinique Lael Vision », « il n’existe pas de traitement médical pour éliminer la cataracte. Seule l’intervention chirurgicale est la solution classique pour y remédier » a-t-il souligné, précisant que cette intervention consiste à retirer le cristallin opaque pour le remplacer par une lentille intraoculaire, a-t-il poursuivi, précisant que cette procédure ne nécessite pas une hospitalisation.

Pour éviter la maladie, le Dr. Nzolantima conseille de consulter les ophtalmologistes à partir de 40 ans et plus, d’observer dans la famille si des complications de vision existent chez certains et d’éviter les coups et frappes dans les yeux ainsi que d’observer si l’on est aussi diabétique.

Pour ceux qui portent des lunettes pour n’importe quel moment, le Dr. Nzolantima a conseillé la consultation médicale chez un meilleur ophtalmologue pour éviter plus tard le pire. ACP/Fng/Ywm/Mat/May