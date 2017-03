De plus en plus d’accidents sur la route Mwene Ditu-Mbuji-Mayi

Mwene Ditu, 10 Mars 2017 (ACP).- La Nationale n°1, dans son tronçon reliant les villes de Mwene Ditu en province de Lomami et Mbuji-Mayi au Kasaï Oriental, enregistre de plus en plus des cas d’accidents de circulation avec mort d’hommes.

Le dernier cas en date est survenu au PK15, dans le secteur de Kanda Kanda, en territoire de Luilu où un camion lourdement chargé des marchandises et des passagers s’est renversé, causant la mort de 3 personnes dont un avorton et une quinzaine de blessés graves parmi lesquels 8 femmes.

Une femme enceinte qui était à bord de ce véhicule, a eu des douleurs d’enfantement suite au choc et a accouché d’un mort né sur le lieu de l’accident, rapportent quelques rescapés contactés par l’ACP. Les sources policières de circulation routière attribuent cet accident à une panne mécanique et à l’ivresse du chauffeur au volant.

Le camion a dérapé de la chaussée et a percuté 4 gros arbres à 20 mètres de l’asphalte. Cet accident intervient une semaine après celui qui a tué une personne au PK18. Cette route en dégradation totale est en pleine réhabilitation par une entreprise chinoise. ACP/Fng/JGD/Fmb