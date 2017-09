Début au Mai-Ndombe de la grève des infirmiers

Inongo, 13 Sept. 2017 (ACP).- Les infirmiers ainsi que le personnel administratif du ministère de la santé ont débuté ce mardi une grève sèche à travers la province du Mai-Ndombe.

Le président du syndicat des infirmiers, MPONGO Marc qui a reçu les instructions de la hiérarchie a lancé le mot d’ordre de grève ordonnant le boycotte du travail par tous les infirmiers et administratifs œuvrant dans les hôpitaux, les centres et postes de santé pour obtenir de la part du gouvernement central la mécanisation des infirmiers matriculés, l’augmentation du salaire et des primes de risque des infirmiers et des administratifs.

Cette situation préoccupante pour la population contraint les médecins à travailler au four et moulin. ACP/Fng/May/kji