Décès à Kinshasa du journaliste Pierre Ndombe Mundele

Kinshasa, 12 oct. 2017 (ACP).- Le journaliste Pierre Ndombe Mundele s’est éteint mercredi 11 octobre à 22H00 aux Cliniques universitaires de Kinshasa (CUK) de suite des complications rénales a appris jeudi, l’ACP de source familiale.

Né le 5 août 1945 à Kisantu dans le territoire de Madimba district de Lukaya dans la province du Kongo central, Pierre Ndombe entre au collège Notre Dame de Mbansa Mboma au mois de septembre 1960, où il entame des humanités gréco-latines et obtient en juin son diplôme homologué au Collège Albert des Pères Jésuites actuellement Collège Boboto de Gombe.

Après un bref passage au noviciat des Jésuites il s’envole pour la France pour suivre des études de journalisme. De retour au pays, il est engagé au journal Salongo, où assume les fonctions de coordonateur jusqu’en 1997. Il assumera tour à tour les fonctions de conseiller chargé de la presse écrite et directeur de cabinet adjoint au ministère de l’Information et presse. Il est ensuite conseiller a la Haute autorité de médias (HAM), avant de monter son propre journal « Etoile de la nation ».

Avant de nous quitter Ndombe Mundele assumait les fonctions de conseiller au bureau du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC). Il laisse une veuve et 9 enfants dont 4 garçons et 5 filles. ACP/Kayu/Wet