Décès du député Bunieku Bumpesa de l’Assemblée provinciale du Kongo Central

Matadi, 09 janv. 2017 (ACP).- Le député provincial Bunieku Bumpasa de l’Assemblée provinciale du Kongo Central, élu sur la liste du Mouvement de libération du Congo (MLC), est décédé vendredi à Matadi des suites d’une maladie.

Bunieku Bumpasa le neuvième député provincial qui meurt en plein exercice de mandat à l’assemblée du Kongo Central, après Kisombe Kiaku Muisi du MDD, Paku Mampangula du MLC, Lema Diveve du MDD, Masuamana Masuangi (chef coutumier coopté du district des Cataractes), Ditomene Vanga du Congo Pax, Kimasi Matuiku Basaula de l’Abako et Mme Vazingila Batila Césarine du RCD.

L’Assemblée du Kongo Central, qui avait au départ 30 députés dont trois chefs coutumiers cooptés parmi lesquels un seul qui siège, n’en dispose qu’actuellement que des 27 postes à pourvoir, parce que le MSR n’a plus un mandataire à l’assemblée, après l’élection du député Yukula Mambueni à l’assemblée nationale et la nomination de son premier suppléant au poste ministériel dans le gouvernement provincial, le second suppléant étant déjà décédé. ACP/Kayu/Wet