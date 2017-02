Décès d’Etienne Tshisekedi : consternation dans les rues de Mbuji-Mayi

Mbuji-Mayi, 03 fév. 2017 (ACP).- L’annonce de la mort en Belgique de M. Etienne Tshisekedi wa Mulumba est tombée comme un coup de massue dans les différents milieux de la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï Oriental, où la population s’est réveillée jeudi dans une atmosphère très glaciale, formant des petits groupes tout au long des routes, avant de prendre d’assaut la permanence de la Fédération de l’UDPS, dans la commune de la Muya.

Les messages diffusés à travers les stations de radiodiffusion et les chaînes de télévision locales le long de la journée exaltent les prouesses de l’illustre disparu en rapport avec le combat mené depuis des décennies pour l’instauration de la démocratie en RDC.

A cette occasion, le président fédéral de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Denis Kalombo, a déclaré que « le pilier central s’est écroulé l’arme à la main », et appelé les combattants à plus de retenue pendant cette période de deuil en attendant le programme officiel des obsèques.

Le gouverneur de province regrette la mort d’un sage

Le gouverneur de province du Kasaï oriental, Alphonse Ngoyi Kasanji en mission à Kinshasa au moment de l’annonce de la mort de M. Etienne Tshisekedi, se dit choquer par ce décès dont « l’annonce est tombée comme une déflagration en pleine période de discussions directes du Centre interdiocésain ».

« La mort du vieux doit être une occasion d’unir et non de diviser, dans la mesure où celui que la RDC pleure ce jour était un des dignitaires du pays, ayant servi comme Premier ministre et plusieurs fois ministres au sein des gouvernements lors de la 2è République », a déclaré Alphonse Ngoyi Kasanji qui met en garde ceux des compatriotes qui troubleraient, sans motif, la paix sociale.

L’évêque de Mbuji-Mayi reconnait la volonté de Dieu

Mgr Emmanuel Bernard Kasanda Mulenga, évêque du diocèse de Mbuji-Mayi, a déclaré à cette triste occasion que la volonté de Dieu est insondable. Il explique cette assertion par le fait qu’au moment où la population congolaise s’attendait à la finalisation de l’accord de la Saint Sylvestre, Dieu accepte de prendre un des négociateurs du centre interdiocésain, attendu pourtant pour jouer un rôle important au sein des institutions de la transition.

Le prélat catholique qui intervenait à la radio diocésaine « Fraternité », sollicite la grâce du Seigneur en faveur de l’illustre disparu et appelle la classe politique à l’honorer en appliquant sans tergiverser, l’accord de la saint Sylvestre attendu impatiemment, en vue de l’organisation des élections apaisées et crédibles.

Il garde l’espoir que la maturité atteinte par la classe politique congolaise, permettra à celle-ci d’aller droit au but et d’éviter des querelles de nature à freiner l’élan que la chose a prise pour l’intérêt commun de tous.

Pour certains hommes politiques, la disparition de M. Etienne Tshisekedi a laissé un grand vide à la tête du rassemblement politique de l’opposition. Inconsolables, ces hommes politiques reconnaissent le bien fondé de la lutte menée par l’illustre disparu notamment en bravant la peur au moment fort de la dictature.

La permanence de l’UDPS à Mbuji-Mayi, communément appelée « Mua Luse », passe pour le premier endroit où les compagnons de lutte de Tshisekedi avaient tenu leur réunion en vue de la création du 2è parti politique aux côtés du MPR et qui avait conduit à l’élaboration de la lettre ouverte adressée au Président Mobutu par les 13 parlementaires. ACP/Fng/Mat/May