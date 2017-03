Kinshasa, 22 mars 2017 (ACP).- Les pays participants à la première session ordinaire du comité technique spécialisé (CTS) de l’Union africaine (UA) sur le transport, les infrastructures transcontinentales et interrégionales, l’énergie et le tourisme qui s’est tenue du 13 au 17 mars à Lomé au Togo, ont invité l’UA et le NEPAD à conduire la mise en œuvre du plan d’action continental pour le Tourisme, indique un document dit « Déclaration de Lomé » remis mercredi à l’ACP.

Selon la source, les partenaires comme la CEA et les bailleurs de fonds ont été conviés à apporter le soutien technique et financier nécessaire au développement du secteur en vue d’atteindre les objectifs de l’agenda 2030 pour le développement durable.

Toutes les parties prenantes africaines du tourisme ont été priées de travailler ensemble pour s’assurer que le potentiel du secteur est réalisé sur le continent.

Il a été demandé aux Etas membres d’accorder la priorité au secteur du Tourisme comme un secteur économique important pour la réalisation de l’agenda 2063 et de celui de 2030. Ils doivent veiller à prendre des mesures nécessaires pour faciliter la circulation des personnes sur le continent, prendre toutes les mesures en vue d’assurer la sécurité du contiennent et partager les meilleures pratiques.

Par ailleurs, les Etats membres ont été exhortés à allouer un montant suffisant de leurs budgets nationaux au développement du secteur touristique, à veiller à ce que leurs destinations respectives soient suffisamment compétitives, notamment en ce qui concerne la qualité et les normes. Il en est de même de la compétitivité des prix, de l’accessibilité et de la sécurité.

Les Etats membres ont également été instruits à créer un fonds de tourisme destiné à soutenir l’esprit d’entreprises touristiques autochtones.

La Banque africaine de développement a été chargée d’envisager d’étendre le soutien nécessaire au développement de l’infrastructure touristique et des infrastructures connexes. ACP/ZNG/Wet