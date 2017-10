Le découpage des quartiers à Kasumbalesa retardé par  manque de  références économiques de viabilité et de fiabilité

Kasumbalesa, 31 Oct. 2017(ACP).- Le bourgmestre par intérim de la commune rurale de Kasumbalesa, située à 90 Km de Lubumbashi, dans le territoire de Sakania, à la frontière avec la Zambie, Zacharie Kilonge M’ Pundu, a retardé le processus du découpage des quartiers de sa commune suite à l’absence des données des références économiques de viabilité et de fiabilité afin de garantir la réussite de cette réforme.

Il a exprimé cette inquiétude devant la presse mardi lors de l’évaluation de ce processus initié depuis le début de ce mois.

Il a souligné qu’á l’issue du découpage le nombre de quartiers devra passer de 7 à l2 pour rapprocher les administrés des administrants. Il ne suffit pas seulement de se référer aux tracées géographiques, mais aussi et surtout aux données des références économiques de viabilité et fiabilité pour rendre importants tous les quartiers nouveaux et anciens, a-t-il précisant que son administration va recourir à l’expertise de de l’institut géographique qui doit mener une étude à ce sujet.

La commune rurale de Kasumbalesa est bordée de l’ouest au nord par la rivière Musoshi et au sud par la la Zambie, rappelle-t-on. ACP/Fng/Mat/Kji