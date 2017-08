Défense : clôture à Kibomango de la formation anti-terroriste du 123ème bataillon GR

Kinshasa, 22 Août 2017 (ACP).- Le ministre de la Défense nationale, anciens combattants et réinsertion, Crispin Atama Tabe Mogodi, a présidé mardi au Camp d’entraînement de Kibomango, la cérémonie de clôture de la formation anti-terroriste du 123ème bataillon de la Garde républicaine.

Pour le ministre de la Défense, cette formation atteste une fois de plus la vitalité de l’ambitieux programme de réforme des FARDC initié par le Chef de l’Etat, Commandant suprême de nos forces armées, Joseph Kabila Kabange, en vue de doter la RDC d’un outil de défense performant, républicain et dissuasif.

A travers ses unités spécialisées, a-t-il dit, les FARDC sont désormais très attentives aux mutations et autres grands enjeux qui agitent actuellement le monde, particulièrement le terrorisme.

Atama Tabe a ajouté que pendant quatre mois de dur labeur, le 123ème bataillon de la GR a acquis une capacité supplémentaire grâce au savoir faire des instructeurs congolais. Un motif de fierté, a-t-il dit, de voir de plus en plus nos forces armées s’approprier leur destin et mettre en pratique une recommandation chère à M’Zee Laurent-Désiré Kabila : l’auto-prise en charge.

Le ministre de la Défense a recommandé aux lauréats de poursuivre sur terrain le travail commencé au Centre d’entraînement de Kibomango par l’acquisition de la spécialité d’infanterie qui doit se poursuivre de manière assidue à travers un training permanent, tout en invitant les unités des FARDC à revenir aux fondamentaux de la gestion rationnelle du temps pour le service, à savoir un temps pour le repos et un temps pour les entraînements.

L’expertise des instructeurs congolais mis en exergue

Pour sa part, le Commandant de la Garde républicaine, le Général de brigade Hugues Raston Kampete, a indiqué que cette formation du 123ème bataillon d’infanterie a été assurée exclusivement par des instructeurs congolais et qu’en plus de la formation anti-terroriste, ces éléments se sont spécialisé en matière de protection des VIP en tout temps, en tout lieu, de jour comme de nuit. ACP/Fng/Mat/JGD