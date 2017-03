Les défis et développement économique de la RDC au centre d’une conférence débat à l’UNIKIN

Kinshasa, 12 Mars 2017(ACP).- Le Fonds monétaire international (FMI) et le Forum –économique (FOREC), ont organisé samedi à l’Université de Kinshasa(UNIKIN) à l’intention de la communauté universitaire, une conférence débat axée sur deux thèmes « défis et développement économique de la RDC » et « perspectives économiques pour l’Afrique subsaharienne : une croissance à plusieurs vitesses ».

Le premier intervenant, Staines Nicholas, représentant pays du FMI, qui s’est penché sur le thème « défis et développement économique de la RDC », a indiqué que la croissance économique globale en 2016 a été à nouveau plus faible dans le monde mais en 2017, une hausse est prévue.

Une divergence demeure entre les pays avancés (stagnation séculaire) et les pays émergents et en voie de développement (rééquilibrage de la Chine), a-t-il dit, relevant une autre divergence entre l’Afrique subsaharienne et le reste du monde.

Il a fait savoir que, le choc des prix de base semblaient perdurer, même s’il ya des indications de récupération, rendant le financement commercial coûteux. La RDC dépend des exportations de ressources, en particulier le cuivre (60% d’exportation) et le cobalt (20%).L’intervenant a relevé le choc externe prolongé avec des implications sur le budget et le secteur financier compliqué par l’incertitude politique, et la focalisation sur le maintien de cadre macroéconomique et autres.

Il a en outre, relevé d’autres situations économiques notamment la croissance économique du PIB, la balance des paiements, les politiques budgétaires, les réserves de la BCC, les pressions sur les réserves en 2017, les taux de FX et d’inflation, la restauration de la stabilité en 2017.

M.Staines Nicholas, a conseillé d’éviter le gaspillage , de construire et maintenir un niveau adéquat de réserves de la BCC , de mobiliser les ressources domestiques et améliorer l’efficacité des dépenses , d’améliorer la coordination entre politique fiscale et politique monétaire, de renforcer le système bancaire et améliorer sa supervision , de réduire la dollarisation afin de faciliter la politique monétaire et l’ajustement en face du choc, en approuvant aussi le budget plus réaliste et crédible.

Une croissance à plusieurs vitesses

Le deuxième intervenant, Emmanuel Gbabi, économiste pays du FMI, qui est intervenu sur le thème « perspectives économiques pour l’Afrique subsaharienne : une croissance à plusieurs vitesses », a évoqué les perspectives de croissance dans les économies les plus riches du monde.

il a cité le cas des USA ou la croissance économique est passée de 2, 6 en 2015 à 1,6 en 2016, tandis que dans la zone euro, troisième plus grande destination des exportations de la RDC, la croissance reste inférieure à son potentiel. Il a relevé le contexte régional ou le vent contraire est observé à l’intérieur, le coup de la croissance économique tombée au niveau le plus bas, il ya 20 ans, la quête de financement et les conditions durcies, l’aggravation des déséquilibres macro-économiques, les dépréciations des taux de change, l’accumulation de la dette publique et autres.

Sous la modération de Pr Ngonga Nzinga , plusieurs questions ont été soulevées dans les échanges entre les participants et les intervenants afin de doter la RDC d’une économie réelle devant supporter le poids du pays et prendre en charge la population qui vit dans une pauvreté extrême. ACP/FNG/Kgd