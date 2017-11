Dégradation continue de la situation humanitaire au Sud-Kivu et au Maniema

Bukavu, 24 nov. 2017(ACP).- La situation humanitaire continue à se dégrader dans la région frontalière entre les provinces du Sud-Kivu et du Maniema, selon le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires au Sud-Kivu(OCHA)

La source indique que cette situation est liée à l’intensification des affrontements entre l’armée congolaise et des groupes armés depuis fin juin 2017, provoquant ainsi de fortes vagues de mouvements de populations à proximité de la localité Kayembe à l’Ouest de Salamabila dans la province du Maniema.

A ce sujet, la source précise que plus de 18000 personnes auraient récemment fui vers la forêt après des violences entre les parties en conflits du 16 au 18 novembre d’une part et de l’autre, à 90 kilomètres de Kayembe, dans la province du Sud-Kivu, un autre mouvement des populations de grande ampleur a été rapporté par des sources locales, faisant état de 10.000 personnes de Kilembwe et ses environs qui se seraient déplacées en date du 19 novembre 2017 pour les mêmes raisons. ACP/Fng/Yhm/Mat/May