La délégation congolaise à la découverte de la grande muraille de Chine

De l’envoyée spéciale de l’ACP (Grâce Kangundu)

Beijing, 30 Août 2017 (ACP).- Les fonctionnaires et professionnels des médias de la République Démocratique du Congo (RDC) en formation à Beijing en chine ont découvert la grande muraille de Chine, lors d’une visite guidée effectuée au début de la semaine, sous la conduite de la formatrice, Mme LI Léa.

Ce gigantesque ouvrage de défense de la Chine antique a plus de 2.000 ans d’existence et mesure 6.350 km. Il a été construit à l’époque des Royaumes combattants (475-221 av. J.C.) où la Chine était divisée en états rivaux qui construisirent des murs pour se protéger les uns contre les autres.

La réalisation du projet prit 10 ans et 300.000 hommes (paysans, soldats et prisonniers) furent réquisitionnés. La grande muraille de l’époque partait de Lintao (aujourd’hui Minxian dans le Gansu) pour aboutir à l’Est du Liaoning, en passant par la Mongolie intérieure, le Shaanxi, le Shanxi et le Hebei. Elle serpentait sur une longueur de plus de 5.000 km.

Quand la dynastie des Yuan fut renversée et les Mongols refoulés au Nord de la muraille, un des premiers soucis des Ming fut de reconstruire la grande muraille pour prévenir leur retour. L’empereur Taizu, dès la première année de son règne, chargea le général Xuda d’accomplir le projet. Les travaux de reconstruction dureront 200 ans. La muraille fut échelonnée de nombreux forts (tour de guet, tour d’alerte, forteresse) et créneaux de décochement des flèches.

La partie visitée par la délégation congolaise fut construite à l’époque des Ming et s’étendait sur 6.350 km, en traversant neuf régions (le Liaoning, le Hebei, Tianjin, Beijing, la Mongolie intérieure, le Shanxi, le Shaanxi, le Ningxia et le Gansu).

Les tours de guet consistaient en l’observation de la frontière, celles d’alerte étaient destinées à la transmission de signaux optiques. Sous les Ming, les gardiens tiraient des salves en allumant des feux d’alarme. Le nombre de feux et salves dépendait du nombre des assaillants.

La construction de la muraille était un miracle. Cet ouvrage colossal suscite l’admiration de voyageurs européens. Seules quatre sections de la muraille, Badaling, Mutianyu, Jinshanling et Simatai, soit les plus remarquables de Beijing, sont ouvertes au public. Pour faciliter l’escalade des touristes, un téléphérique a été mis en place à Badaling et Mutianyu. La grande muraille est inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO.

ACP/Kayu/JGD/FMB/KJI