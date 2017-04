Une délégation de la congrégation des Frères des écoles chrétiennes reçue au Sénat 

Kinshasa, 25 Avril 2017 (ACP).- Le Président du Sénat, Léon Kengo wa Dondo, en compagnie du premier vice-président de cette institution, Edouard Mokolo wa Mpombo, s’est entretenu mardi, au Palais du Peuple, avec une délégation de la congrégation des Frères des écoles chrétiennes, conduite par le Frère supérieur général, Robert Schieller, en visite «canonique» en République Démocratique du Congo.

Ce dernier s’est dit heureux de constater que les anciens élèves des Frères des écoles chrétiennes occupent d’importantes fonctions au service de leur pays et à différents niveaux, avant d’exprimer sa reconnaissance pour tout le soutien que son organisation reçoit en République Démocratique du Congo. «Je suis très impressionné de voir que le président du Sénat lui-même et son adjoint sont des anciens élèves des écoles chrétiennes de la congrégation», a souligné Robert Schieller.

Des écoles lassaliennes sont établies dans 80 pays à travers le monde, et comme supérieur général de cette congrégation dont le siège est à Rome (Italie), le Frère supérieur a l’obligation de s’assurer de la qualité de l’éducation qui est dispensée dans chacune des Ecoles des frères chrétiennes.

Selon Robert Schieller, la valeur cardinale qui est mise en exergue dans les écoles lassaliennes est celle de servir et non se servir tel que recommande l’évangile de Jésus-Christ qui est venu pour servir et non pour être servi. «Quand nous donnons, nous recevons» a-t-il dit. ACP/FNG/JGD