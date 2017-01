La délégation de FPI encouragée à poursuivre les efforts d’assainissement.

Kinshasa, 20 Janv. 2017 (ACP).– Le ministre de l’Industrie, Marcel Ilunga Leu, a encouragé jeudi, la délégation de FPI conduite par son DG, Patrice Kitebi à poursuivre les efforts de l’assainissement en cours de réalisation, au cours d’une audience accordée à cette délégation.

Le directeur général de Fonds de promotion de l’industrie, Patrice Kitebi a fait savoir que le ministre a encouragé la démarche de son entreprise et donné des orientations pour la collecte de la taxe, sa rationalisation et son utilisation dans le financement des projets de développement à initier à travers le pays. Le chef de la délégation a laissé entendre que la situation actuelle du FPI est difficile à cause des engagements qui sont supérieurs aux ressources.

M. Kitebi a rappelé la mission de FPI qui , selon lui, est un instrument par excellence entre les mains du gouvernement pour atteindre certains objectifs fixés par le Chefs de l’Etat Joseph Kabila, notamment l’émergence des classes entrepreneures congolaises, la promotion de l’ industrie à travers le pays , le soutien à la production des matières premières et au développement de l’ agro-industrie.

Le ministre a réitéré son engagement à travailler en accord avec l’Assemblée Nationale pour obtenir d’elle, des instruments qu’il faut pour le recouvrement de la taxe par le FPI.

En cette matière, le DG a fait savoir qu’une approche de dialogue constructif a déjà commencé avec les entreprises litigeuses pour trouver des solutions le plus optimales.

Ce dialogue se voudrait faire survivre les entreprises et en même temps maintenir l’équilibre financier de FPI, qu’il s’agit de poursuivre son activité. Cette stratégie a la vocation de garder toujours performantes les entreprises bénéficiaires des crédits d’investissements, a-t-il fait remarquer. ACP/Kayu/Wet