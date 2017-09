Une délégation de la garde-côte américaine au port de Boma

Boma, 1 er septembre 2017(ACP).- Une délégation de la garde-côte américaine a visité le port international de Boma dans le cadre d’une mission de sécurisation de ces installations portuaires, a indiqué vendredi le chef de cette délégation, M. Tivo Omero.

Cette délégation a visité les installations du port de la Société commerciale des transports et des ports (SCTP) afin de se rendre compte de la mise en œuvre des mesures de sécurité édictées par cette structure lors de ses dernières missions à Boma.

Elle a été accompagnée, lors de cette visite, des cadres et agents du ministère des Transports et voies de communication, ceux du Code ISPS engagés dans la sécurisation du port de Boma et du commissaire maritime.

La mission de la garde-côte américaine avait, auparavant, présenté des civilités au maire de Boma, Marie Josée Niongo Nsuami. ACP/Ywm/Mat/May