Une délégation de la SNEL en Chine pour visiter une usine de fabrications des compteurs à prépaiement

Kinshasa, 14 Janv. 2017(ACP).- Une délégation de la SNEL (Société nationale d’électricité) conduite par le superviseur des projets de compteurs à prépaiement et à télé-relève, Ngaba Nkumu, a quitté Kinshasa samedi pour une visite de Zhejlang en Chine, une usine spécialisée dans la fabrication des compteurs à prépaiement.

Ce projet intéresse au plus haut point la SNEL déterminée à remplacer les anciens compteurs et à éliminer le système de facturation forfaitaire à la base de la dégradation des relations entre l’entreprise et sa clientèle.

Il s’agit également pour la société nationale de poursuivre le processus d’installation des compteurs à prépaiement dans la capitale et dans certaines provinces ciblées par le projet. Le système des compteurs à prépaiement, encore en phase expérimentale en RDC, est en vogue dans quelques communes de Kinshasa, notamment Gombe et Mont Ngafula. ACP/ZNG/Kgd