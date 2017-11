Une délégation des Judokas de Mbandaka à Kinshasa pour la préparation de la Coupe du Congo

Kinshasa, 23 nov. 2017 (ACP).- Cinq judokas et deux dirigeants de la ville de Mbandaka séjournent depuis dimanche à Kinshasa pour préparer la participation de cette ville à la Coupe du Congo qui se déroulera à Matadi, au Kongo Central.

C’est une source proche de la Fédération nationale congolaise de judo (FENACOJU) qui a donné cette information à l’ACP en précisant que cette délégation du club Japon de Mbandaka a été reçue au dojo national du stade des Martyrs par l’entraineur international Me Pito Mangilia qui leur a prodigué quelques sages conseils concernant leur préparation pour participer à cette compétition de haut niveau.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du président de la Ligue provinciale de judo de Kinshasa, Me Alu Tshiam et du vice-président Evoloko Eyale. L’objectif de leur mission à Kinshasa est de bien se préparer dans des conditions appropriées pendant un mois, car ces athlètes sont déterminés à remporter des victoires et des médailles.

A l’issue de la coupe du Congo, on procédera à la présélection des Léopards judo afin de préparer le championnat d’Afrique qui se tiendra à Tunis, en Tunisie, au mois de janvier 2018 signale-t-on. ACP/FNG/YHWM/Kgd