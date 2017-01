La délégation des Léopards est arrivée dimanche à Port-Gentil

Kinshasa, 22 janv. 2017 (ACP).- La délégation de l’équipe nationale de football de la RDC, les Léopards est arrivée à Port-Gentil, dimanche 22 janvier après plus de 24 heures de voyage. Elle est composée de supporters, animateurs et journalistes et est conduite par le secrétaire général aux Sports, Barthelemy Okito.

La délégation avait quitté Oyem samedi à 11 heures, selon les médias reçus à Kinshasa qui précise que la délégation a voyagé par un vol affrété. Une partie de la délégation a rallié Port-Gentil par bateau via Libreville. ACP/Kayu/May