La délégation des Léopards taekwondo quitte Kinshasa mercredi pour Luxor

Kinshasa, 14 Fév. 2017 (ACP).- La délégation de l’équipe nationale de taekwondo, les Léopards, quitte Kinshasa mercredi pour Luxor, en Egypte, où elle prendra part du 17 au 25 février à la Coupe du monde.

Les taekwondoka congolais sont en stage de préparation à Kinshasa et se sont déclaré prêts pour bien représenter la RDC à cette compétition mondiale. «La préparation technique, physique et mentale se passe bien, la Fédération donne quelques moyens pour cette préparation», a affirmé l’entraîneur principal Jean-Claude Batusuanako qui a ajouté : «On peut aligner seize athlètes (huit filles et huit garçons) dans ce tournoi. Le ministre des Sports Willy Bakonga a rendu visite aux athlètes lundi 3 février, deux jours avant la date de leur départ, et leur a remis une enveloppe dont la hauteur du montant n’a pas été révélée. «Je suis venu me rendre compte de l’avancement des choses surtout de l’entraînement. J’ai vu [que] beaucoup de choses sont en place. Je suis assuré que nous allons remporter cette compétition», a confié le ministre Willy Bakonga.

Lors de la dernière Coupe du monde organisée en décembre 2016 au Maroc, la RDC a remporté trois médailles dont une en or. ACP/Fng/Fmb