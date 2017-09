Une délégation des professeur8s de l’UNILU et des instituts supérieurs de Lubumbashi en route pour Pweto et Kilwa

Lubumbashi, 20 Sept 2017 (ACP).-Une délégation des professeurs de l’UNILU et des instituts supérieurs de Lubumbashi, conduit par le président de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Dieudonné Mwelwa Nsambi Wa Kasongo, a quitté Lubumbashi mercredi pour Pweto, dans le territoire de même nom, où elle va assister à l’ouverture officielle de l’Institut Supérieur Pédagogique de Pweto (ISPP) basé à Kilwa.

L’ISP/Pweto qui va organiser la filière de formation de l’agriculture, pêche et élevage bénéficiera de l’appui pédagogique des éminents professeurs de l’UNILU et des instituts supérieurs de la ville de Lubumbashi.

Les professeurs de l’UNILU et des instituts supérieurs de la ville de Lubumbashi, ont été informés la création de l’Institut Supérieur Pédagogique de Pweto (ISPP) à Kilwa par le président de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Dieudonné Mwelwa Nsambi Wa Kasongo, au cours de l’entretien qu’il a eu aves eux dans la salle VIP du bâtiment du 30 juin de la commune de Lubumbashi.

M. Kitobo Samsoni, ministre provincial de l’Environnement, culture et des arts et des mines, qui a livré cette information à l’ACP, a indiqué que cette rencontre a été convoquée par le président de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga en vue de chercher les voies et moyens de faire fonctionner cet établissement d’enseignement supérieur appelé à former les formateurs des élèves.

Il a remercié le président de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour les efforts fournis en vue de la création de l’ISP/Pweto qui permettra aux étudiants d’étudier sur place et de lutter contre l’exode rural. Cette rencontre a été rehaussée de la présence du ministre provincial de l’EPSP du Haut-Katanga, Etienne Pierre Kabange Malamba, du directeur général de l’ISP/Lubumbashi, de celui de l’ISES. ACP/YWM/BSG/KGD