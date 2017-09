Démarrage à Kananga du recyclage des agents électoraux

Kananga, 04 septembre 2017(ACP).- La Commission électorale Nationale Indépendante (CENI) a démarré, lundi au Centre des ressources pour enseignants de Kananga, le recyclage des chefs d’antennes, des formateurs nationaux et provinciaux ainsi que des points focaux juristes sur le processus électoral.

Elle prévoit un recrutement additif pour la ville de Kananga et les territoires de Dibaya, Dimbelenge, Kazumba et Luiza en vue de contourner les déficits en formateurs électoraux territoriaux, les opérateurs de saisie et les préposés polyvalents concernés par l’opération de la révision du fichier électoralqui a démarré ce lundi.

Les candidats recrutés en 2016 qui ont confirmé leur disponibilité à la CENI ne sont pas concernés par ce recrutement additif en cours, tandis que les candidatures féminines sont vivement encouragées dans ce contexte. ACP/YWM/Kayu/KGD/KJI/CFM