Démarrage des activités de sédentarisation agricole dans le paysage au Parc national de la Salonga

Kinshasa, 04 juillet 2017 (ACP).- Le Fonds Mondial pour la nature (WWF- RDC) a organisé, du 28 au 29 juin 2017 à Kinshasa, un atelier marquant le démarrage officiel des activités de sédentarisation agricole dans le paysage du Parc national de la Salonga (PNS), dans le cadre du Programme Agricole Rural et de Conservation du Complexe de la Salonga (PARCCS).

Selon un communiqué de presse de cet organisme parvenu mardi à l’ACP, le WWF- RDC et l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) avaient signé, au mois d’août 2015, un accord de cogestion stratégique pour mettre en place au PNS, une protection des populations encore significatives de grands mammifères et pour consolider les services considérables d’approvisionnement rendus par ces écosystèmes aux communautés humaines vivant aussi bien dans la périphérie qu’à l’échelle du Bassin du Congo.

Illustration du paysage sédentarisation agricole au Parc national de la Salonga

Dans la même perspective de la protection du PNS, rappelle le communiqué, l’Union Européenne et le WWF-RDC ont signé en décembre 2016 un accord de financement du PARCCS qui vise l’amélioration des activités agricoles durables en périphérie proche et distante du Parc National de la Salonga, par un renforcement de la gouvernance locale et la collaboration des partenaires publics et privés en assurant simultanément une protection accrue des valeurs de conservation du parc au bénéfice de tous.

L’objectif opérationnel est qu’à l’issue du projet en 2021, le Parc National de la Salonga soit retiré de la liste des sites du Patrimoine Mondial en péril sur laquelle il est repris depuis 1999.

A cet effet, souligne le WWF- RDC, la onzième initiative du Fonds européen de développement (FED 11) a donc permis de financer à la fois des interventions de réduction des menaces à l’environnement, de valorisation des aires protégées tout en développant les potentialités du développement agricole au profit des populations locales. L’objectif global est de contribuer à la protection et à la valorisation du capital environnemental du Complexe Salonga tout en augmentant les retombées économiques positives pour les populations locales.

Les zones prioritaires pour ce projet ainsi définies en fonction de la présence des zones d’importance biologique et d’importance pour la conservation, la présence de braconnage et de l’agriculture non durable, ont également pris compte les opportunités, les forces, les faiblesses, et les menaces quant au développement socio-économique local de la périphérie ainsi que de la présence des populations à l’intérieur du parc.

Ces zones sont celles d’Oshwe dans la province de Mai-Ndombe, de Lomela dans la province de Sankuru, de Boende et du corridor de Monkoto dans la province de la Tshuapa, de Dekese dans le Kasai.

Ce projet présente la particularité d'associer OXFAM et ISCO, partenaires dans l'action avec WWF RDC et WWF Allemagne. Ce partenariat ouvre d'importantes ambitions en matière de développement communautaire et d'agriculture sédentarisée dans le paysage d'une aire protégée.