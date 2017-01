Démarrage de la phase retour du championnat de football de Beni

Beni, 19 janvier 2017 (ACP). – La phase retour du championnat de l’Entente urbaine de football de Beni a démarré mercredi au stade du 15 Octobre après une trêve d’environ une semaine.

Auparavant, deux matches se sont joués entre, d’un côté, le TP Mazembe et le DC Exodus et, de l’autre entre le FC Mwangaza et Lumière. Le premier s’est terminé sur la marque de 0-1 en faveur d’Exodus, tandis que le deuxième s’est conclu sur un score de parité (2-2).

Par ailleurs, l’Entente de Beni a procédé à l’évaluation de la phase aller de son championnat. Il ressort de cette rencontre qui a réuni les membres du comité exécutif de l’entente et les délégués des équipes affiliées que la phase aller n’a pas connu de problèmes majeurs. Mais, le championnat a connu une baisse sensible d’engouement et le gâchi dans le chef des arbitres.

Les clubs non en règles ont été invité à régulariser leur situation vis-à-vis de l’Entente. ACP/Kayu/Kgd