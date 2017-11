Démarrage mercredi d’un tournoi de football inter-classes au CS Le Fio à Kisenso

Kinshasa, 1er nov. 2017 (ACP).- Un tournoi de football inter-classes du Complexe scolaire Le Fio a démarré mercredi, au terrain Riflart du quartier Kisenso-gare, de la commune de Kisenso.

Le responsable chargé du sport et de la culture de cet établissement d’enseignement secondaire, Hibrahim Matondo a souligné que toutes les classes de la 1ère année à la 6ème année des humanités sont appelées à former une équipe en vue de participer à ce tournoi. L’objectif d’après lui, est de desceller les meilleurs joueurs qui seront sélectionnés pour former l’équipe type compétitive du complexe.

Pour sa part, le promoteur de cette école, Hippolithe Ngiama Kinzenze, a indiqué que cette activité sportive s’inscrit dans le cadre des activités para scolaire pour la formation intégrale des élèves. Et, aussi, a-t-il fait savoir, c’est en prévision d’un mini championnat regroupant certaines écoles privées de la municipalité rassemblées au sein de l’association nationale des écoles privées agrées qui pourrait avoir lieu le mois prochain.

Signalons qu’en première rencontre, la 4ème Pédagogie a battu la 3ème Electricité (2-1). ACP/YWM/BSG/Wet