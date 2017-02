Départ du gouverneur du Haut Katanga pour l’Afrique du Sud

Lubumbashi, 19 Fév. 2017 (ACP).- Le gouverneur de la province du Haut Katanga, Jean Claude Kazembe Musonda a quitté dimanche Lubumbashi pour l’Afrique du sud à la cherche des voies et moyens de mettre fin à la carence de la farine. il fait une escale en Tanzanie pour assister à l’expédition d’un important lot de farine de maïs commandée la semaine dernière par le gouvernement provincial, déterminé à mettre fin à la carence de la farine de maïs sur le marché local.

Le gouverneur de la province du Haut Katanga est accompagné dans ce déplacement par le Ministre provincial de l’Economie, Célestin Pande Kapopo.

visite l’ile de Zanzibar et la minoterie de Dar – es – salam

Le gouverneur de la province du Haut Katanga, M. Jean Claude Kazembe Musonda, a visité le weekend l’île de Zanzibar en Tanzanie pour s’inspirer de son modèle afin de concrétiser son projet d’érection du site touristique Lumumba, en pleine construction à shilatembo à 55 Km sur la route Lubumbashi-Likasi.

Il s’est intéressé, au cours de cette visite à l’église anglicane qui abrite une cave où les esclaves étaient enfermés, avant d’être vendus et acheminés vers l’Amérique. Les peuples venus de l’actuel Congo démocratique ont aussi fait partie du lot de ces esclaves.

Le gouverneur de la province a également visite le port de Dar – Es – Salam où il a suivi des explications sur les mouvements d’arrivée des marchandises et de véhicules en importés. Sur place, il a appris que ce port est déserté par des hommes d’affaires congolais, fuyant les tracasseries dont ils étaient l’objet de la part des services tanzaniens et préfèrent dédouaner leurs marchandises aux ports de Durban en Afrique du Sud et au Malawi.

Au port de de Dar – Es – Salam, le gouverneur de la province du Haut Katanga a visité les 40 containers des matériels de construction commandés pour les travaux du nouveau bâtiment de cinq niveaux qui abritera le siège du gouvernement provincial. Ce bâtiment est construit par une équipe d’ ingénieurs chinois et congolais selon les standards internationaux dans le cadre de la vision du chef de l’État Joseph Kabila, sur la révolution de la modernité.

Mr.Jean Claude Kazembe Musonda a aussi visite la minoterie de Dar – es – Salam d’ une capacité de production de 160 tonnes de farine de maïs par jour. Cette unité de production est prêtre à apporter sa contribution à la mouture de maïs pour le Haut Katanga afin de lutter contre la crise de la farine de mais dans cette province de la RDC.

Auparavant, le gouverneur de la province avait échangé avec M. Makama Mbzrawa, ministre tanzanien des Transports, qui a salué l’excellence des relations qu’entretiennent les deux présidents Joseph Kabila de la RDC et John Magafuli de la république de la Tanzanie.

le gouverneur du Haut Katanga a aussi conféré avec les parlementaires tanzaniens. Ensemble, ils ont évoqué la possibilité de diversifier les sources d’approvisionnement du Haut Katangais en farine de mais. Les différents contacts pris lors de son séjour tanzanien lui ont permis d’obtenir 25 mille tonnes de farine de maïs.

Toutefois, le gouverneur de la province du haut Katanga est déterminé à booster la production locale. ACP/FNG/Kgd