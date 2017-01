Départ par route samedi à 11h22′ d’Oyem pour une arrivée par mer dimanche à 11h55′ à Port-Gentil

(De l’envoyé spécial de l’ACP Siki Ntetani Mbemba François)

Port-Gentil, 22 janv. 2017 (ACP).- La délégation de la RDC en soutien aux Léopards à la 31ème Coupe d’Afrique des nations de football, composée des autorités politiques, des nombreux membres des médias et des animateurs, a quitté Oyem, ville du nord gabonais, par une route longue de 532 km – et non 617 km -, le samedi 21 janvier 2017 à 11h22′, dans deux autocars – 60 places chacun – et deux minibus – 28 places chacun -, pour atteindre Libreville, la capitale du Gabon, à 20h50′, par le port maritime, avant de poursuivre directement son voyage par bateau, emprunté à 23h05′, pour Port-Gentil, destination finale, en couvrant les 160 km de distance par la mer, avec arrivée le dimanche 22 janvier à 11h55′.

Il n’existe pas de route reliant Libreville à Port-Gentil. Les déplacements entre les deux plus grandes villes du pays s’effectuent soit par avion soit par voie maritime. Port-Gentil, chef-lieu de la province de l’Ogooué-Maritime, est situé sur la presqu’île Manji, au sud-ouest de Libreville. Il porte le nom d’Emile Gentil (4 avril 1866-30 mars 1914), un officier de marine, explorateur et administrateur colonial français.

« Le système de deux avant-centres en Nationale gêne encore Cédric Bakambu » :

Bien que formé pour jouer dans tous les systèmes, l’attaquant de Villareal en Espagne éprouve encore des difficultés à s’adapter à celui mis en place en équipe nationale, les Léopards, par rapport à son positionnement en club, a essayé d’expliquer son père, Jonathan Bakambu Bazinga Mavioka.

Il faudra beaucoup de balles au sol comme cela est le cas au championnat espagnol et des éléments expérimentés, rompus et vraiment complémentaires pour que ce projet soit vraiment efficace, a-t-il appuyé. Cela va prendre un peu de temps mais, quand les hommes qui connaissent profondément le jeu de Cédric seront disponibles et préparés spécifiquement à cette tâche, il rendra un grand service à l’équipe nationale.

Je suis sûr que l’entraîneur Jean Forent Ibenge, qui connaît ce problème, serait en train de chercher le déclic pour que Cédric puisse éclater chez les Léopards et montrer son vrai visage, a conclu Jonathan Bakambu. ACP/Kayu/May